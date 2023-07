Hiina piirab kriitiliste mineraalide eksporti. USA ootab Euroopa Liidult karmimat hoiakut

„Hiina tegevus on terav meeldetuletus sellest, kellel on selles mängus ülemvõim,“ ütles Brüsseli mõttekoja Bruegel teadur Simone Tagliapietra intervjuus. „Reaalsus on see, et läänel on vaja vähemalt kümme aastat, et Hiina mineraalide tarneahelatest loobumisest tekkiv võimalik risk maandada, nii et tegemist on sõltuvusega, mis on tõesti ühelepoole kaldu.“