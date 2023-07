„Toimub justkui vastastikune jõllitamine, kummal närvid enne üles ütlevad.“ Kinnisvaraarendajad ostjatele hindu langetama ei kipu

„Kuigi eelmise aasta teises pooles ja selle aasta esimestel kuudel nägime pealinna kinnisvaraturul igas segmendis tehinguaktiivsuse langust, siis tänaseks tundub, et varasem aktiivsus on enam-vähem taastunud eelkõige järelturu korterite osas. Seetõttu hakkab selles turusegmendis uus hinnatase paika loksuma,“ kommenteeris 1Partner Kinnisvara tegevjuht Martin Vahter juunikuu arenguid kinnisvaraturul.



Kuigi statistika näitab keskmise hinnataseme püsimist ja isegi väikest kasvu, on see põhjustatud peamiselt uusarenduste vähenenud tehinguaktiivsusest ja varasemate kõrgemate hindadega võlaõiguslike kokkulepete realiseerumisest asjaõiguslepinguteks.



Tulenevalt kõrgest Euriborist põhjustatud laenuintressidest on uusarenduste korterite turult praktiliselt täielikult lahkunud eelkõige üürikorterite investorid. Selleks, et laenuintresse ületav tootlus taastuks, peaksid uusarenduste hinnad kas langema või üürid tõusma. Tõenäoliselt realiseeruvad mingil kujul mõlemad stsenaariumid.



„Arendajad vajaduspõhiste ostjate varasema tehinguaktiivsue taastamiseks piisavalt hindu langetama ei kipu, mistõttu toimub justkui vastastikune jõllitamine, kummal enne närvid üles ütlevad. Sarnaselt järelturuga toimuvad uusarenduste puhul uued tehingud eelkõige soodsama hinnaklassiga varadega. Samas on märgata mõningast huvi kasvu ka kallima hinnaklassiga korterite osa,“ sõnas Vahter.



„Euriboriga ollakse tänaseks harjunud, inimestel tööd on ja pangad annavad laenu,“ kirjeldas Vahter ning lisas, et kuigi analüütikute hinnangul võib Euribor ületada lähikuudel ka 4% piiri, siis enam ei ole samas kaugel murdepunkt, kus intressitõus pidama jääb.



Pealinna kinnisvara ostu-müügitehingute koguväärtus oli juunis ligikaudu 168 miljonit eurot ehk 32% vähem kui mais ja 20% võrra vähem kui 2022. aasta juunis.



Kõige kallim Tallinna korter müüdi juunis 1 834 000 euroga. Pealinnas läks lõppenud kuul kaubaks ka 16 hoonestatud elamumaa kinnistut.