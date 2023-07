Päev börsil: Suurbritannia on siiani üks ainsamaid põhimajandusi, kelle inflatsioon tõuseb

Kogu Balti börsilt kõige suuremat tõusu näitas Punktid Technologies (43,53%). Ehkki protsentides on tõus korralik, jäi kauplemiskäive kõigest 4552 euro kanti. Kõige suurem langeja Balti börsil oli aga INVL Baltic Farmland (-13,21%). Tallinna börsil näitas ka suurimat langust ELMO Rent. Kokku oli täna langejaid 17 ja tõusjaid 10 tükki.

Mis veel toimus?

Suurbritannia on siiani ainus riik niinimetatud seitsmeliikmelisest grupist (Jaapan, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Suurbritannia USA), kelle inflatsioon näitab tõusumärke.

Majanduskoostöö ja -arenguorganisatsioon teatas, et eeltoodud seitsme riigi inflatsioon langes mais 4,6-le protsendile, mis siiani madalaim tase alates 2021. aasta septembrist. Aprillis oli inflatsioon 5,4%. Langustrendi täheldati mais enamikus arenenud majandusega riikides

Siiski nähakse, et Suurbritannia on üks ainsamaid, kes erandiga silma paistavad. Inglismaa tarbijahinnad tõusid mais 7,9%-ni, aprillis oli aga 7,8%. Eelmisel kuul tõstis Inglismaa keskpank intressimäärasid 50 baaspunkti võrra 5%-ni, mis on suurem tõus, kui paljud eeldasid.