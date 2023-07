Rail Baltica Rail AS-i juhatusega liitub tehniline juht

Emilien Dangil on kogemusi meeskondade juhtimisega kõigis projekti etappides, alates hanke spetsifikatsioonist kuni testimise ja kasutuselevõtmiseni. Tal on laialdased kogemused juht- ja signaalimissüsteemide rakendamise juhtimisel põhiliini- ja metroosüsteemides erinevates riikides, tänu millele on tal väärtuslik projektikogemus erinevatest kultuuriruumidest.

Enne RB Rail AS-iga liitumist töötas Dang tegevdirektorina Egis grupi tütarettevõttes SINTRA, mis on spetsialiseerunud raudtee signaalimistehnikale. Ta juhtis 59 töötajast koosnevat meeskonda viies asukohas Prantsusmaal ning erinevaid raudtee signaalimisvaldkonna projekte. Lisaks töötas ta Thales US-i projektidirektorina, kus ta juhtis signaalimissüsteemi CBTC projekti moderniseerimist NYCT 7. liinil. Ta on töötanud ka Kataris asuva tunnustatud Doha metrooprojekti signaalimisvaldkonna projektijuhina, vastutades signaalimis- ja telekommunikatsioonisüsteemide juurutamise eest selle kolmel liinil.

Oma varasemates rollides Thales Australia raudtee signaalimissüsteemide projekteerimisjuhina ja Thales France'i signaalimissüsteemide projekteerimisjuhina, on Dang järjepidevalt viinud ellu uuenduslikke transpordiprojekte üle kogu maailma. Tema osalemine olulistes kiirraudteeprojektides, nagu näiteks La Manche'i tunneli raudteeühendus (CTRL) Ühendkuningriigis, näitab veelgi selgemalt tema teadmisi selles valdkonnas.

„Hr Dangi nimetamine RB Rail AS-i tehniliseks juhiks peegeldab ettevõtte pühendumust meelitada ligi valdkonna tipptegijaid, et tagada Rail Baltica projekti edukas elluviimine,“ ütles RB Rail AS-i nõukogu esimees Ligita Austrupe. „Tema laialdased tehnilised teadmised, juhtimisoskused ja tõestatud kogemused keeruliste raudteeprojektide juhtimisel on suureks lisaväärtuseks Rail Balticaga edasi liikudes. Meil on hea meel tervitada hr Dangi RB Rail AS-i meeskonnas!“