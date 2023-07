Osta või oodata? Tehnoloogiasektori ralli ei näi vaibuvat

Tänavune tehnoloogiasektori kiire tõus võib näida investeerimiseks ahvatlev valdkond. Maailma jälgituim indeks S&P 500 on eelmise sügise põhjast kasvanud 24%, milles on suurt rolli mänginud just nimelt tehnoloogiaaktsiad. Ka Nasdaq100 tehnoloogiaindeks on näidanud möödunud aasta oktoobrist ligi 45%-list tõusu.