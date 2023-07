155 miljoni eurone investeering. Elektroonikagigant ehitab Tallinnasse tehnoloogiakeskuse

See on oluline samm Ericssoni jaoks aga ka kogu tehnoloogiasektorile Eestis ja Euroopas. Tulevikutehnoloogiad, uusimad 4G ja 5G tooted valmivad just siin Tallinnas koostöös rahvusvaheliste R&D üksuste, partnerite ning klientidega. Lausa 40% kogu Ericssoni uutest toodetest, mis lähevad klientidele üle maailma, on Tallinna tooteportfellis ning see näitab Eesti võimekust ja rolli globaalses pildis. Meil on üle kahe tuhande kahesaja töötaja, sealhulgas palju unikaalset ning rahvusvahelist inseneride kompetentsi. Uus automatiseeritud tehnoloogiakeskus Euroopas toob laialdasemat perspektiivi ja võimalust ülemaailmseks koostööks, tugevamaks tarneahelaks, kliendisuheteks. Meie visioon on edendada tuleviku tehast, mis pole mitte ainult täielikult automatiseeritud ja innovatsioonist juhitud, vaid ka jätkusuutlik. See on ka tuleviku töökoht, mis seab esikohale koostöö, töötajate heaolu, mitmekesisuse, kaasamise ja võrdsuse ning on atraktiivne kohalikul ja ülemaailmsel talenditurul. Püüame tabada järgmise generatsiooni tehnoloogia ja innovatsiooni olemust ning kirge, luues Ülemiste Citys ainulaadse tootmisest, laboritest ja kontorist kombineeritud töökeskkonna, mis võimaldab meeskondadel olla edukas, suurendab kõikide töötajate tööõnne, arengut, kuuluvustunnet ning meelitab kohale talente üle maailma. See saab olema meie uskumatu uus kodu!