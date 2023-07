„Oota, kuhu sa selle raha panid?“ Pinsi Põlv hoiatab: müüsin oma korteri ka kiiremini maha kui need nõmedad võlakirjad!

Kui kümnend tagasi oli investeerimisest rääkimine Eestis nišiteema, siis viimastel aastatel on plahvatuslikult kasvanud inimeste huvi selle vastu, kuidas oma rahaga targalt ümber käia. Selles on olulist osa mänginud kõikvõimalikud erinevad finantsblogijad, kes jagavad oma teekonda investeerimismaailmas orienteerudes, pannes kirja nii võidukaid hetki kui valusaid kaotusi. Üks sellistest, kes on otsustanud avalikult oma rahaasjadest rääkida, on Pinsi Põlve nime kandev finantsblogija.

Oma blogis tõdeb ta, et mõtleb juba praegu hoolega, kuidas mitte surmani töötada. „Kusjuures, ma olen oma sõprade seas ainus, kes sellele mõtleb. Tänaseks olen sepistanud kolm plaani, kuidas saaks nii, et kui ma enam ei jaksa või ei taha töötada, et minu eest käiks tööl raha, aga palk laekuks mulle ikkagi edasi,“ kirjeldab Pinsi Põlv blogis.

Ärilehe investori ankeeti täites märkis ta, et tal on eesmärke mitu, millest kõige realistlikum tundubki pikaajaline eesmärk. „Pikk eesmärk on 65-aastasena miljokaks saada.“