Investeeri toimetus: kolm aktsiat, millele sel kvartalil panustame

Seega on Nvidia P/E (hinna ja kasumi) suhtarv tõusnud pöörasena tunduva arvu, 220-ni (mida suurem number, seda kallim). Kui kiibitootja aktsia on ajalooliselt alati kallis olnud, siis varasemate aastate tipptulemus on olnud pool sellest, natuke üle 100.

Kui eelmine kvartal tundus olevat valikut keeruline teha, siis ega olukord liiga palju lihtsamaks pole läinud. Tehnoloogiasektor, eeskätt Nvidia, on sedavõrd palju kerkinud, et sama kiire ralli jätkumine tundub üha ebatõenäolisem.

Stabiilsel tulemusel on aga oma võlu: edetabelis on toimetus tõusnud 81. kohale.

Teised kaks valikut tulid märkimisväärselt raskemalt, kuna oli keeruline näha, millised aktsiad võiksid veel olla lollikindlad ja raketi potentsiaaliga. See tingis aga turvalisema valiku: maailma tähtsaim indeks ehk S&P 500 ja maailma väärtuslikum firma ehk Apple. Need olid kvartalis vastavalt 7,7% ja 16,9%-ga plussis. Valikute seast leidus nii halvemaid (Baltic Horizon Fund –22,9% ja Linas Agro Group –13,8%) kui paremaid (Amazon +25,5%).

Kuidas läks aga Investeeri toimetuse eelmiste valikutega? Võib öelda, et üsnagi nagu esimeses kvartalis. Tehnoloogiasektori pärituul tõi 279-eurose plussi, mis andis kvartalis 141. koha 1752 osaleja seas. Meenutuseks, eelmine kvartal oli pluss 219 eurot ja koht 120. Pole paha, aga tulemus on siiski kaugel parimatest, kes on valinud lihtsuse tee ehk võitnud Nvidia kõrgest lennust.

Ennustusmängus on nüüdseks pool maad läbitud ja see tähendab, et paras aeg on vahekokkuvõtteks ning uute valikute tegemiseks. Nii nagu ka varasematel kvartalitel, tuleb valida kuni kolm aktsiat, mille puhul usud, et just need aktsiad tõusevad järgneva kolme kuu jooksul kõige enam. Valik tuleb teha 16. juuliks ja tibusid loetakse jällegi esimese sügiskuu lõpus.

Ent tehnoloogiasektor on alati olnud kõige plahvatusohtlikum valik, seda nii heas kui halvas mõttes, ja seetõttu ei taha seda ka päris kõrvale heita.

Esimese valiku leiab Tartu maantee algusest

Kui tehnoloogiasektorist lihtlabast valikut vastu ei paista, siis üks teistsugune valik tundub ootamatult huvipakkuv ja selleks ei pea tajuma, kas kaugel üle lombi asuvate investorite kõhutunnetus paneb neid kartma või aktsiaid kokku ahnitsema. Piisab sellest, kui käia ideid otsimas Tallinna kesklinnast.

Seega võiks Rootsi pankade kandadele soovida astuva LHV Groupi kasuks rääkida mitu asjaolu. Esiteks, teoorias võiks olla kõige tähtsam see, et nii nagu oodatud, kasvab panga kasum nii et mühiseb ja rohkemgi veel. Selle aasta eesmärk oli teenida 108 miljonit eurot puhaskasumit, mis oleks 76% aastane hüpe, kuid LHV on kõrgest latist hüpanud üle sellise varuga, et tundub, nagu kasutaks abina trampliini. Esimese viie kuuga on kasum olnud oodatust 21 miljoni euro võrra suurem ehk 57 miljonit eurot.

Teiseks on käima läinud kaua oodatud Ühendkuningriigi äri, mis on aprillis-mais näidanud kasumit. Nüüd kuulub gruppi ühe panga asemel kaks: üks Tallinnas ja teine Londonis. Ka sealgi on senine tulemus oodatust palju parem.

Kuid ega tervikpilt igast küljest roosiline ole. Kõige suurem ohukoht oleks see: kui majanduses peaks asjalugu veelgi halvemaks minema, siis ega pangad jää sellest kuidagi puutumata, vastupidi. Kui kliendid on hädas, siis hädas on ka pank. Ja see mõjutab ju kahetiselt: uute laenude väljastamine võib pidurduda ja teisalt kasvaks hapude laenude osakaal. Seni on aga ettevõtted ja inimesed väga tublilt laene maksnud ning muret justkui pole.

Kolmandaks, kui euribori tõus on seni mänginud pankade kasuks, siis võib oletada, et ühel või teisel määral selle mõju väheneb, kui hoiustajatele makstakse ka seetõttu raha hoiustamise eest suuremat intressi.