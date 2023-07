Murdunud puud ja välgust süttinud majad. Juulitorm tekitas kahjusid kümnete tuhandete eurode eest

If Kindlustuse Balti suurkahjude käsitleja Triinu Pärni sõnul oli Delfi Ärilehe pöördumise momendiks nende juures registreeritud ligi 30 kahjujuhtumit, kuid, nagu tavapäraselt, võib registreerimisi tulla ka mõnevõrra hiljem, sest kahju tekkimise hetkel ei oldud kodus või suundutakse alles hiljem suvilatesse.

Pärni sõnul on kannatada saanud televiisorid, WiFi-ruuterid ja muu tehnika. Samuti kukkus paar puud maja terrassile või aiale. „Mõnikord tekivad äikesest ka tulekahjud, kahjuks ka seekord on mõne majaga nii läinud. Üks elumaja süttis, mille põlengule reageerisid päästjad õnneks kiiresti ja suurem kahju jäi sel korral toimumata. Samas on seekordse tormi käigus registreeritud ka juhtum, kus pikselöögi tagajärjel süttis saunamaja, mis põles maha.“