Prantsusmaa võimud trahvisid Google’it reeglite rikkumise eest suure summaga

Ameti sõnul pole Google’i otsingus selge majutusasutuste hinnastamine ning Play pood ei selgita piisavalt, miks nad teatud rakenduste kohta hinnanguid ei avalda. Aruandes on ka kirjas, et Google’i otsingumootor „ei selgita, kuidas on tulemused järjestatud“.

Google teatas, et nad on osa puudusi parandanud, kuid neil on kahju, et Prantsuse amet seda arvesse ei võtnud.