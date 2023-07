Päev börsil: Baltikumi investorid olid justkui suvepuhkusel

Sel aastal on Balti börsi põhinimekirja keskmine päevane kauplemiskäive olnud umbes kaks miljonit eurot, kuid täna jäi summa alla miljoni — 819 923 euro eest tehti tehinguid.

Samuti oli vähe uudiseid börsifirmadelt endilt. Merko Ehitus teatas, et nimetas Läti tütarfirmas SIA Merks uue juhatuse liikme, kelleks sai Jānis Zilgme. Tema vastutusvaldkonnaks on üldjuhtimine, ehituse planeerimine ja kontroll.

Kui kohalik börsiindeks jäi täna sisuliselt paigale, siis Euroopas on turud punases. Põhjamaade indeks OMX Nordic 40 on langenud 0,6%, sakslaste DAX 0,8%, prantslaste CAC 40 0,9% ja brittide FTSE 100 1,1%.

Kergelt negatiivselt on alanud päev ka USA börsil, kui Dow Jones on langenud 0,3% ja S&P 500 0,1%. Nasdaq Composite on esimese pooleteist tunni järel 0,1% rohelises.