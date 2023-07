Kõrged ootused: noored soovivad palka saada üle keskmise

Üle poole (65%) uuringus osalenud noortest käivad tööl ning neist 18% teevad seda õpingute kõrvalt. Ainult töötamisega on hõivatud eelkõige 25–29-aastased noored, kuid ka 20–24-aastaste ja 18–19-aastaste seas oli tööl käivate noorte osakaal üsna suur (vastavalt 30% ja 16%).

SEB eraklientide segmendi projektijuht Victoria Tkatš kommenteeris, et hinnatõus ja kõrge inflatsioon on kahtlemata mõjutanud ka noori. „Näeme, et varasematele aastatele sarnaselt käib ligi viiendik noortest endiselt õpingute kõrvalt tööl, et igapäevaste kulutustega paremini toime tulla,“ ütles Tkatš. Töötuid noori, kes ei käi tööl ega ka koolis, on 18–29-aastaste noorte seas vaid 7%.

Netopalk ületab 1200 eurot

Uuringus osalenud noortest 40% märkisid, et nende igakuine netosissetulek on üle 1200 euro kuus. 20–24-aastastest teenib üle 1200 euro kuus 24% ja 25–29-aastastest 58% ning 18–19-aastastest vaid 2%.

„Ära tasub märkida, et üle 1200 euro teenivate vastajate hulgas oli mehi märkimisväärselt rohkem. Kui uuringus osalenud meestest koguni 50% teenib iga kuu rohkem kui 1200-eurost netopalka, siis sellist summat teenivaid naisi oli uuringus osalejate seas 32%,“ nentis Tkatš lisades, et kuigi viimaste aastate jooksul on Eestis palgalõhe pisut vähenenud, on meeste ja naiste võrdse palgani veel pikk maa käia.

Uuringu põhjal on 801–1200 euro suurune igakuine sissetulek 16% Eestis elavatel 18–29-aastastel noortel. 501–800 eurot teenib igakuiselt 13% noortest, sellist palka teenib 18–19-aastastest 20%, 20–24-aastastest 15% ja 25–29-aastastest 10%. Kuni 500 euro suurune sissetulek on 18–19-aastastest noortest 33%-l, 20–24-aastastest noortest 27%-l ja 25–29-aastastest noortest 6%-l.

„Arvestada tuleb, et ligi viiendik uuringus osalenud noortest on hõivatud ainult õppimisega (18%) ja teist sama palju käisid tööl õpingute kõrvalt (18%). Seetõttu on selles vanuses, eelkõige 18–24-aastaste seas igakuine sissetulek ka väiksem,“ selgitas Tkatš.

Viie aasta pärast juba üle 2500 euro