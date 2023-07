ERR: kolmandik luksusautodest on registreeritud töösõidukitena

Ligi kolmandik transpordiameti sõidukiregistris olevatest luksusautomarkide Bentley, Bugatti, Ferrari, Maserati ja Lamborghini sõiduautodest on registreeritud seal töösõidukitena, kirjutab ERR. Maksu- ja tolliameti (MTA) hinnangul ei pruugi see siiski tähendada, et neid kasutatakse ka erasõitudeks.