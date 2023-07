Ekspert selgitab: kuidas taotleda kodulaenu ettevõtjana?

Luminori eraisikute panganduse juhi Tanel Rebase sõnul pole ettevõtjana kodulaenu taotlemises kindlasti midagi erilist, sest ettevõtlus on inimeste seas järjest populaarsem ning neid, kellel on palgatöö kõrval ka oma ettevõte, on proportsionaalselt aina rohkem. Samuti puuduvad erisused väljavalitud kinnisvara osas – ettevõtja valikuvõimalused kinnisvaraturul pole seega piiritletud.

Küll aga võib paljude jaoks tekitada küsimusi, kuidas ettevõtjana kodulaenu taotleda ning kuidas erinevaid finantsandmeid analüüsitakse. „Kui eraisikuna on paljudele arusaadav, milliseid palgaandmeid ja muud sissetulekut puudutavaid küsimusi pank esitab, siis ettevõtjana tuleb needsamad etapid samamoodi läbida,“ märkis Rebane.

Kahe viimase aasta aruanded

Rebase sõnul soovib pank tutvuda ettevõtte kahe viimase aasta kinnitatud finantsaruandega, ettevõtte peamiste partnerite ja klientide ning tavapäraste tähtaegadega. „Pärast taotluse esitamist saadab pank kliendile ka vastava andmelehe, et aru saada, millise ettevõttega tegemist on, milline on selle tasustruktuur ja rahavoog,“ kirjeldas Rebane.

Kui palgatöötaja puhul laekub töötasu pangakontole regulaarselt, siis sarnase jätkusuutliku töötasu laekumise poole tuleks püüelda ka ettevõtjal. „Pank kontrollib viimase 6–12 kuu palgalaekumist ja hindab, kas selline muster on jätkusuutlik ka tulevikus,“ märkis ta.

Sellel on Rebase sõnul lihtne põhjus: kuivõrd ettevõtja saab oma palga ise määrata ning tõsta tasu suurust vastavalt soovitud kinnisvara hinnale, peab pank veenduma, et laenu suudetakse tõepoolest teenindada ka kaugemas tulevikus. „Kui palganumbri juurde kuuluvad dividendimaksed, hindab pank ka dividendide maksmise ajalugu ning selle jätkusuutlikkust.“

Dividendide arvestamise erisus