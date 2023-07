Automaksu esialgne plaan: ühekordne maks registreerimisel ning iga-aastane tasu

Toona rääkis riigikogu majanduskomisjoni liige ja Reformierakonna poliitik Mario Kadastik, et registreerimisel tasutav maks arvestataks ühtedel alustel ehk protsendina ostusummast ning iga-aastane maks jääb suurusjärku 5 kuni 20 eurot kuus. Kadastiku sõnul sõltub see auto olemusest: väiksemal Smart autol ning suurel Dodge Ramil on suur vahe ja maksu suuruse hakkavad määrama auto emissioonid, võimsus, mass ning vanus.

ERRile andis ka kommentaari Autoomanike Liit, kes on maksule vastu. Nende hinnangul on kütuseaktsiisi näol juba automaks Eestis olemas ning juba selle maksu puhul sõltub tasutav summa sellest, kui palju auto saastab ja seda maksavad kõik autoomanikud, kui nad autoga sõidavad.

Autorenti pakkuv Bolt on aga maksu pooldaja ja näeb, et automaksu kehtestamisel loobuksid inimesed enam isiklikust autost, sest auto peamise liiklusvahendina tekitab palju probleeme linnades. „Me üldiselt toetame keskkonnasäästlike transpordiviiside arendamist ja näeme, et see on üks meede, mis aitab vaikselt nügida transporti autokesksest transpordist paremate alternatiivide keskseks,“ ütles Bolti valitsussuhete juht Henri Arras ERRile.