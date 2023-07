Rohepöörde ohud. Elektrikaubikud veavad põhja väikeettevõtteid

„Hetkel on alltöövõtjad väga keerulises olukorras - pangad ei anna väga lihtsalt rohelaene väikeettevõtetele, mis teeb elektrikaubikute liisimise keeruliseks ning kohati isegi võimatuks. Pangad on siiski ennekõike äriettevõtted ning nad ei ole valmis krediidiriske enda peale võtma, sest rohelaenud on väga kapitalimahukad,“ nentis Kirss. „On olnud esimesi alltöövõtjaid, kellele pankade krediidikomisjonid on andnud negatiivse hinnangu just seetõttu, et kõrge soetatava ühiku hinna tõttu läheb väikeettevõtte laenuvõimekus lõhki,“ tõi Kriss näite. Ta lisas, et antud olukord võib viia väikeettevõtete konsolideerumise või pankrotini, sest väiksematel firmadel ei ole võimalik laenu võtta, et oma sõidukiparki elektrisõidukeid soetada. See vähendab laiemalt Eesti majanduskeskkonna ja ühiskonna võimekust rohepöördeks.