Elu muutvad finantstehnoloogiad: Kuidas Perfi muudab sinu igapäevaelu lihtsamaks, tehes sealjuures ka head?

Mis on Perfi?

Perfi on finantstehnoloogia platvorm, mis on loodud neile, kes tahavad oma rahaasju paremini hallata, kuid ei soovi selleks kulutada lõputuid tunde. Perfi eesmärk on muuta sinu tüütu igakuine arvete maksmine lihtsaks ja mugavaks. Kasutajana hakkab Perfi sinu jaoks tööle automaatselt, analüüsides kulutusi, jälgides tasumata arveid ja teavitades tähtaegadest.

Kuidas see käib?

Perfi on loodud selleks, et muuta rahaasjade haldamine sulle võimalikult lihtsaks ja mugavaks. See platvorm võimaldab sul kõiki oma arveid hallata ja tasuda ühes kohas. Kuid see pole veel kõik. Perfi on astunud sammu edasi ja lisanud oma teenuste hulka ka annetuste tegemise võimaluse, et aidata kaasa positiivsetele muutustele ühiskonnas.

Perfiga saab toetada ka heategevust

Lisaks arvete maksmisele saab Perfi kaudu teha ka head. Heategevus on oluline osa meie ühiskonnast. See aitab lahendada erinevaid probleeme ja toetab neid, kes seda kõige enam vajavad. Heategevusfunktsioon võimaldab annetada valitud organisatsioonile otse oma Perfi kontolt arvete maksmise protsessis. Sa saad valida summa, mida soovid annetada, ja see lisatakse automaatselt sinu kuu arvetele.

Seitse heategevusorganisatsiooni

Täna saab Perfi kaudu toetada seitset erinevat heategevusorganisatsiooni, kellest uusimad liitujad platvormil on SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ, Eestimaa Loomakaitse Liit MTÜ, Tallinna Lastehaigla Toetusfond ja SA Heategevusfond Minu Unistuste Päev. Perfi eesmärgiks on muuta annetuste tegemise protsess võimalikult lihtsaks ja olla oma klientidega eeskujuks, muutes tehniliste võimaluste kaudu koos ühiskonda paremaks.

Perfi kuulub Aktiva Finance Group kontserni . Aktiva Finance Group ettevõtteid ühendab missioon muuta klientide elu paremaks luues uuenduslikke, mugavaid ja lihtsasti kasutatavaid finantsteenuseid. Grupi Eesti, Läti, Leedu ja Poola ettevõtetes töötab ligi 200 inimest, kes on pühendunud finantsinfrastruktuuri arendamisele.

Platvormi kaudu annetamine on lihtne, läbipaistev ja usaldusväärne. Perfi garanteerib, et 100% sinu annetusest läheb otse valitud heategevusorganisatsioonile. Samuti saad iga kuu jälgida oma annetuste ajalugu ja näha, kui palju oled aja jooksul toetanud.

Perfi on arvete haldamise platvorm, mis koondab kõik kulutused kokku, et iga kuu jääks mugavalt tasuda vaid üks arve. Perfi teenuseid saavad kasutada nii era- kui ka ärikliendid. Kõikidele uutele liitujatele on teenus esimesed kolm kuud tasuta .