Energiasalv kaasas vesisalvesti ehitamiseks täiendavalt 11 miljonit eurot

Energiasalve vesisalvesti on ainuke Euroopa Liidu ühishuviprojektide hulka kuuluv salvesti projekt Põhja-Balti piirkonnas. Projekt on ellu kutsutud ja kaasrahastatud Vool OÜ, AS Alexela ja Sunly AS poolt. Uute investoritena lisandusid Combiwood Grupp OÜ, Warmeston OÜ ja Kiikri Kodu OÜ.

„Uute investorite kaasamine ja lisainvesteering olemasolevatelt investoritelt on tõestus sellest, et oleme õigel teel,“ ütles Energiasalve juht ja asutaja Peep Siitam. „Maailma energeetikas on käimas võidujooks puhtale ja taskukohasele taastuvenergial põhinevale elektritootmisele üleminekul, see pole võimalik ilma pikaajalise salvestuseta. Ka Eesti vajab taastuvenergiale üleminekul salvesteid, et tagada soodne ja puhas elektrivarustus ka siis, kui tuul ei puhu või päike ei paista,“ selgitas Peep Siitam.

Energiasalve maa-alune Paldiskisse rajatav 500MW vesisalvesti on lahendus, mis võimaldab minna Eestil 100% sõltumatule taastuvenergiale ja tagab tulevikus tarbijatele madalama elektrihinna.

„Energeetikas on murrangulised ajad ja erakordsed ajad nõuavad uudseid meetodeid. Eestil on vaja energiajulgeoleku ja varustuskindluse säilitamiseks rohepöörde tingimustes ja Ukraina sõja taustal teha ära ambitsioonikas energiapööre,“ rääkis Alexela juhatuse esimees Marti Hääl. „Arvestades, et Eesti riiklik eesmärk on saavutada aastaks 2030 100% taastuvenergia osakaal energeetikas, on erinevate uuringute põhjal vaja energiajulgeoleku tagamiseks Eestis arendada vähemalt 2000 MW tuuleparke, 1300 MW päikeseparke ning 2000 MW salvestust ja juhitavat võimsust. Nii mahuka pöörde õnnestumiseks on meil vaja oluliselt arendada riigi ja erasektori koostööd,“ selgitas Hääl.

Sunly juhatuse esimehe Priit Lepasepa sõnul on tulevikus iga energiatootmise ettevõte ühtlasi ka salvestusettevõte. „Me Sunlys investeerime sellesse juba täna, sest teame, et ilma salvestuseta ei ole võimalik vajalikke muudatusi energiasüsteemis teha,“ sõnas Lepasepp.