SUUR KLIENDIKAARTIDE VÕRDLUS. Kes pakub parimaid hüvesid?

Inimeste rahakotid jäävad õhemaks. Enamik plastkliendikaarte on võimalik rahakotist välja visata, sest praeguseks sunnivad üksnes vähesed kaupmehed oma kliente liigset plasttükki kaasas kandma. Kindla suundumusena muutuvad kliendikaardid elektroonseks ehk liiguvad äppidesse või on kliendikaart vähemalt ID-kaardiga ühildatud. Kuigi plastkliendikaart kaotab populaarsust, siis püsiklientidele suunatud soodustused jäävad. Kliendibaasi ülalpidamine on kaupmeestele vajalik ja ilmselt üks eduka müügi alustalasid.

Kaupmeeste liidu tegevjuhi Nele Peili sõnul on kliendilojaalsusprogrammi mõju ostukäitumisele palju uuritud. „Mõju sõltub sageli sellest, kuidas programm on üles ehitatud ja kas see loob klientidele tajutud lisandväärtust. Kliendikaardi olemasolu iseenesest ettevõtte kasumlikkust ei suurenda, pigem on seda kallis üleval pidada,“ lausub Peil.