KUULA | Viiekohalise summa uude tõukerattafirmasse investeerinud räppar Säm: minu säästmismäär on ligi 80%

Vaatamata noorele eale on Säm (22) tänaseks artistina esinenud nii Eesti Vabariigi aastapäeva kontserdil kui üllitanud mitmeid populaarseid singleid. Tiheda artisti- ja tudengielu kõrvalt on ta ka suur investeerimishuviline. Vähem kui aasta ses vallas tegutsenuna on ta tänaseks suutnud investeerimisportfelli väärtuse kasvatada mitmekümnetuhandeliseks.