„Praegu on parim aeg Venemaal ettevõtet arendada, sest välisketid on kohalikult turult lahkunud,“ sõnas Preatoni juunis ajalehele Vedomosti.

„Jah, me jääme ja veelgi enam – laiendame oma huvisid. Ma olen ettevõtja, kes ei taha poliitikaga üldse kuidagi kokku puutuda. Ma ei suuda eirata fakti, et Vene turg on pärast suurte välistegijate lahkumist muutunud iga ärimehe tõeliseks unistuseks.“