EAS ja KredEx annavad ka järgmisel eurotoetuste perioodil ettevõtetele soodsamalt laene. Plaanitakse ka uut laenutoodet

Struktuurivahenditest rahastatud meetmega pakutakse ettevõtjatele allutatud laenu ning käendusi, kus kesksel kohal on regionaalsed ettevõtjad. Minister Riisalo sõnas, et ettevõtluse toetamine ja ärikeskkonna edendamine väljaspool suuri asulaid on vajalik, et igas Eesti piirkonnas oleks hea elada. „Paratamatult tekib igas majandusruumis turutõrkeid ja riigi soov on aidata neid tõkkeid ületada. Meede annab väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele parema ligipääsu kapitalile ja julguse mõelda suuremalt,“ ütles minister.