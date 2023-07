Inimesed usuvad, et Tallinna börs tänavu pigem veel tõuseb

Küsimusele „Kui palju Tallinna börs aasta lõpuks veel tõuseb või langeb?“ oli kõige populaarsem variant kuni 5%. Sedasi vastas 24,5% inimestest. Iga kaheksas inimene uskus aga, et tõus tuleb rohkem kui 10%. Vahepealset varianti nägid kõige tõenäolisema stsenaariumina 15,6% vastanuist. Seega oli tõusu usku natuke enam kui pooled, kokku 53%.

Kui tõusu ennustuse puhul oli kõige populaarsem variant napp tõus, siis languse puhul oli seis vastupidine. Nii vastas 18% vastanuist, et langus võiks tulla järsk, enam kui 10%.

Tallinna börs on tänavu tõusnud 6,75%, millest lõviosa tuli jaanuaris. Põhinimekirjas on enim tõusnud Tallink (+15,5%) ja Pro Kapital (+10,2%), enim on langenud Baltika (-45,1%) ja PRFoods (-21,7%).