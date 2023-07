Saarioinen: puhaste tööriieteta ei läbi kvaliteedikontrolli ükski meie pannkook ega salat

Tekstiil hakkab asendama plasti

„Kuigi paljud tööstusharud ei näe täna veel tööriideid kui faktorit, mis nende keskkonnajälge mõjutab, siis tegelikult on tekstiili tootmine üks maailma kõige jäätmerohkem valdkond. Meie jaoks oli väga rõõmustav uudis, et meie kriteeriumide järgi kasutuskõlbmatuks muutunud riided mitte ei lenda põletusahju või prügimäele, vaid Lindström töötleb need ümber uueks niidiks ja kangaks. Saarioineni käsutuses on ühtekokku ligi 3000 riideeset ehk pea 2,5 tonni töörõivaid – tahame olla kindlad, et need ei koorma ühel ega teisel moel meie planeeti,“ ütles Pihlak.

Tööriiete rent aitab keskenduda toidule

„See nõuaks eraldi pesumaja ehitust ja hulga inimeste tööaega. Me ei taha tegeleda pesu pesemisega, sest meie fookus on puhtast toorainest ja südamega tehtud kvaliteetse toidu valmistamisel. Lindström keskendub tööriiete rendi- ja puhastusteenuse pakkumisele ning see tuleb neil hästi välja. Lindströmi täisteenus tagab, et meie töötajatel on alati omanimelises kapis puhtad riided. Lisaks oleme väga rahul sellega, et kõik tööriided on digitaliseeritud ja saame igal ajahetkel eLindströmi keskkonnas veenduda nende korrektses hoolduses – ka see aitab meil olla kindel, et üks oluline osa toiduohutusest on koostöös partneriga tagatud,“ lisas Pihlak.