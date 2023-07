Kassajärjekord Prismas venis paarikümne inimese pikkuseks. Vajadusel muudab pood töökorraldust

Tambergi sõnul on öine vahetus päevasest meeskonnast oluliselt väiksem ning samuti väisas kauplust tavalisest enam kliente. „Jälgime pidevalt töötajate tööaja mõistlikku ja efektiivset planeerimist, öisel ajal on tööl päevasest vähem töötajaid,“ rääkis Tamberg. Samuti töötavad öise töökorralduse ajal reeglina vaid tavakassad. „Praktika on näidanud, et nii on operatiivsem, kuna iseteeninduskassasse siirdudes vajavad kliendid enamikul juhtudel teenindaja abi ning tavakassas sujub teenindus öisel ajal kiiremini.“