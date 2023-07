Sotsiaalmeedia kihab: väidetavalt teevad Ida-Virumaa hotellid piiriületajatele sooduspakkumisi, mida mujalt ei leia

Viimastel nädalatel on Eesti-Vene piiri ületamine muutunud aeganõudvamaks. Järjekorras tuleb oodata mõnest tunnist kuni isegi mitme päevani. Hotellide pakkumine on hea võimalus lastega peredele, kes soovivad piiril ootamise asemel mujal korraks aeg maha võtta. Vene Delfi otsustas uurida, kas mõneks tunniks on võimalik tuba võtta ning kui palju see maksma läheb.