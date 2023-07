Tüli Majas. Ministeeriumite tagaselja tehtud otsus ärritab ettevõtjaid

Kulude kokkuhoidmiseks oli Eestil võimalus osaleda maailmanäitusel ühispaviljonis Leedu ja Lätiga. „Arusaamatu on asjade käik, kuidas ja miks jõuti olukorrani, kus eraldi paviljoni asemel pakuti Eestile võimalust osaleda ühispaviljonis koos Läti ja Leeduga, mis meile teadaolevalt on jätkuvalt võimalik, kuid millest on Eesti otsustanud loobuda,“ on ettevõtjate esindajad saadetud kirjas nördinud. Nende hinnangul oleks ühispaviljonis osalemine parem lahendus, kui üldse EXPOlt eemale jäämine.

Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektor Mait Palts sõnas pöördumist kommenteerides, et nii naaberriikidest, kui ka Jaapanist on tuntud huvi, miks Eesti ikkagi EXPOl osaleda ei soovi. „Samuti on Lätist ja Leedust tulnud selgeid toetussõnumeid, et ühispaviljoniga väljaminekuks ei ole veel hilja. Rahaline kulu, mis osalemisega kaasneb, on kindlasti oluline, kuid ainsa Euroopa riigina Expolt kõrvale jäädes kaasneb sellega kindlasti ka negatiivne sõnum, mida tuleb samuti arvestada,“ sõnas Palts. Ta lisas, et edaspidi tuleb kindlasti leida selgem viis, kuidas ja millal riigipoolse osalemise üle otsustatakse, et vältida mitmekordset ümberotsustamist ja tagada piisav aeg ettevalmistusteks.