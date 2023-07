Ants Rootslasel on kolm firmat: Rootslane OÜ, Hüpnotisöör OÜ ja AR Therapy App OÜ. Kõigi tegevusalaks on märgitud „Muu teenindus“.

Rootslane OÜ on asutatud 2018. aasta kevadel ja majandusaasta aruande kohaselt tegeleb ettevõte nõustamise ja koolitustega. Selle ettevõtte alt pakub Rootslane ka eri teenuseid, alustades teraapiaga ja lõpetades hüpnoosiga. Teraapiatasu on 180 eurot, erakorraline vastuvõtt maksab aga 250 eurot ja sellele saab aja kolme kuuga. Väidetavalt on tavaline ootejärjekord 1,5 aastat.