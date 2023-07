Lasta töölt lahti, kui on kahtlustus kuriteos? Karistusmenetluse puhul tuleb arvesse võtta mitmeid aspekte

Aga kui seaduslik on sedalaadi hukkamõist, mis päädib ilma jõustunud kohtuotsuseta isikuga töösuhte lõppemisega? Hästi kerge ja tihti eetiliselt ka mõistetav on paljude sedalaadi juhtumite puhul võtta seisukoht, et inimene ei peaks oma tööd jätkama. Eriti veel siis, kui tema töökohustused on otseselt või oluliselt seotud võimaliku toimepandud kuriteoga.

Samas on Eesti õigusriik ja meil kehtib süütuse presumptsioon, mille sisu on lihtne, ehk kedagi ei tohi käsitada kuriteos süüdi olevana enne, kui tema kohta on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. See on üks keskseid aluspõhimõtteid isikute põhiõiguste kaitsel. Tegu on niivõrd tugeva ja põhimõttelise õigusega, mille riived (erisused) peavad olema äärmiselt läbikaalutud ja ühiskonnale ka sisuliselt jälgitavad. Töötamise keelamine puudutab otseselt ka isiku põhiõigust vabalt valida tegevusala, elukutset ja töökohta. Kokkuvõttes on tegu isiku põhiõiguste vaatest väga tõsise küsimusega.

Selleks, et eeltoodut hinnata, on vaja täpsemalt mõista karistusmenetluse eripära. Karistusmenetluses eristaksin ma kolme faasi, kus esimene on kahtlustuse esitamine, teine on süüdistuse esitamine ja viimane on siis, kui jõustub asjas kohtuotsus. Viimasest alustades, siis jõustunud kohtuotsusega on asi selge, otsusega kohus ütleb, kas isik on süüdi- või õigeksmõistetud. Selle tulemi pealt saab igal juhtumil hinnata, kas näiteks kuriteos süüdi mõistetud isik saab/ei saa oma erialast tööd jätkata. On mitmeid ameteid, kus kuriteos süüdimõistetuna jätkata ei saa.

Finantssektoris näiteks on sellisteks ametikohtadeks juhatuse ja nõukogu liikme positsioonid. Samuti ei võeta politseiteenistusse ega avalikku sektorisse tööle tahtlikult kuriteo toime pannud isikuid. Samas eraettevõtluses otsest sellist keeldu reeglina ei ole. Ehk kui eraettevõtte väärtushinnangutega see kattub, siis võib kuriteo toime pannud inimene seal rahumeeli edasi töötada.