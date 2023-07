Venemaa alustas Snickersi-tootja uurimist seoses võimaliku Ukraina relvajõudude rahastamisega

Moskva piirkonna prokurörid uurivad uudisteagentuuri TASS andmetel Mars'i vastavust Venemaa maksuseadustele, samuti süüdistusi, et ettevõte toetas rahaliselt Ukraina sõjaväge.

TASS teatas, et uurimine Marsi suhtes tehti aktivist Vitali Borodini taotlusel, kes on saanud tuntuks sõjavastaste kultuuritegelaste ja sõltumatute meediaorganisatsioonide hukkamõistmisega.

Borodin väitis, et Mars suunab oma Venemaa tulusid Ukraina sõjaväele humanitaarabi varjus, vahendab TASS.

Mars ütles mais, et on annetanud 25,5 miljonit dollarit, et rahvusvaheliste heategevusorganisatsioonide ja -organisatsioonide kaudu toita, varjata ja rehabiliteerida ukrainlasi ja nende lemmikloomi.