Üle kuue miljoni euro on välja jagamata: veel saab taotleda elektriautode ja kastirataste ostutoetust

KIK-i nullheitega sõidukite ostutoetusega tegelev projektikoordinaator Maris Salin sõnab, et kui mõte on vargsi liikunud elektriauto või kastiratta soetamise peale, siis on ehk puhkuste aeg rahulikum ja sobilikum sellega tegelemiseks. „Praegu toetusraha veel jagub ning valiku sõiduki soetamise tegemiseks võib teha kaalutletult ja rahulikult.“

Salin jätkab, et paraku on KIK-ini jõudnud sõnumid, et toetusraha on kohe-kohe lõppemas ning ost tuleb teha kiiresti. „Võimalik, et selles on süüdi ka mõne aasta tagune toetus, kus jagasime raha ära minutitega ning see legend elab veel oma elu. Vahe on see, et sellel korral on meil märksa suurem eelarve ning anname toetust pärast sõiduki ostu, mitte ei broneeri seda ette,“ selgitab ta.

„Samuti tasuks enne ostu tegemist KIK-i kodulehel veenduda, et antud sõiduk kvalifitseerub toetatava alla. Kahjuks on meieni jõudnud taotlusi, mida me rahuldada ei saa, kuna tingimustega pole otse allikast tutvutud, vaid usaldatud kellegi teise nõuannet. Kui tekib kahtlus või on täpsustavaid küsimusi, tasub alati esmalt KIK-i poole pöörduda,“ julgustab Salin taotlejaid KIK-iga suhtlema.

Eelarve kokku ligi seitse miljonit eurot

3. juuli 2023 seisuga on KIK toetanud 140 elektriauto ostu, millest eraisikutele on läinud 67 ja ettevõtetele 73. Kastirattaid on kokku toetuse abiga soetatud 80 – eraisikud on ostnud 38 ratast ja ettevõtted 42.

KIK jagab toetust kuni eelarve täitumiseni. Juuli alguse seisuga on eraisikute nullheitega autode ostutoetuse eelarve jääk 3 295 000 eurot ning ettevõtetel 3 351 000 eurot. Kastiga jalgratta ostutoetuse eraisikutele mõeldud eelarve jääk on 321 754 eurot ning ettevõtetel 325 527 eurot. Eelarve seisu kajastamisel on arvestatud nii juba toetust saanud projektide andmetega kui ka hindamisel olevatega.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas. Täpsemalt näeb jooksvalt eelarve seisu KIKi kodulehelt. KIK vaatab taotlust üle kuni 70 päeva ja seda tehakse nende laekumise järjekorras.

Peamised tingimused