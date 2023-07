AI ehk tehisintellekt – kas põhjus muretsemiseks või hoopis kohustuslik investeering?

Eelmise aasta lõpus tõelise tehisintellektide ralli vallandanud ChatGPT lansseerimine põhjustas palju elevust. Need, kes asja kiiresti käsile võtsid, kõvasti eksperimenteerisid ja asja endale selgeks tegid, kasutavad täna erinevaid vestlusroboteid juba igapäevaste abilistena nii töö, kooli kui ka muude igapäevaste küsimuste lahendamisel. Huvi AI-ga seotud investeeringute vastu on kasvutrendis, ent potentsiaalsete negatiivsete külgede tõttu jagub ka valdkonna kohale ka murepilvi.

Positiivsed võimalused

Võimalus tehisintellekti arengut positiivselt ära kasutada on väga paljudes valdkondades, alates tervishoiust või julgeolekust kuni turunduseni välja. Peamine märksõna, mis aga tehisintellekti tõelise potentsiaali kokku võtab, on andmerohkus. Ehk kui andmeid on sedavõrd palju, et inimestel käib nende töötlemine üle jõu või võtab ebamõistlikult palju aega, saabki appi tulla tehisintellekt.

Näiteks Lemonade Insurance (LMND) on maailma esimene täielikult AI-tarkvaral töötav kindlustusteenuste pakkuja. Nende eesmärk on olla uue põlvkonna teerajaja ja seljatada arusaam, et kindlustusteenused on sisult keeruliselt ja protsessid aeganõudvad. Kogu ettevõtte suhtlus kliendiga toimub läbi vestlusrobot Maya, kes on abiks igal sammul alates poliisi valimisest ja sõlmimisest kuni kahjukäsitluseni välja.

Ka personaliosakondade töö on palju keerulisem, kui pealtnäha paistab. Töötajad on produktiivsemad, kui nad on rahul oma tööandjaga. Produktiivsuse tõus omakorda on kasulik ettevõttele, toob kaasa ka kõrgemad palgad ning tõstab kogu ühiskonna elatustaset. Selleks, et tööandjatel oleks võimalus leida sobivad töötajad, on Workday (WDAY) nimeline ettevõte välja töötanud AI poolt juhitud analüütilise süsteemi, mis pakub suurettevõtete personaliosakondadele vajalikke tööriistu ja tarkvara, mille abil teha andmepõhiseid otsuseid.