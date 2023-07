SEB pole Venemaalt siiani lahkunud. Pank: me ei teeninda venelasi

SEB Groupi pressiesindaja Niklas Magnusson sõnas Ärilehele, et neil on siiski plaanis Venemaal tegutsemine lõpetada. „See on käimasolev protsess, mis peab toimuma vastutustundlikult ja kooskõlas õigusaktidega. Seetõttu võtab see ka aega,“ selgitas ta. SEB ei ava Venemaal enam uusi ärisuundi ja pausile on pandud ka laenude väljastamine. Samuti on töötajaid koondatud.