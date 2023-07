Tähtajalise hoiusega inflatsiooni vastu: lepingute arv on kümne aasta kõrgeim

Võrreldes aastataguse ajaga on SEB sõlminud 24 korda enam tähtajaliste hoiuste lepinguid. „Kui märtsi seisuga on 91% lepingutest sõlmitud eraisikute ja vaid 9% ettevõtete poolt, siis juuni seisuga näeme, et ettevõtete poolt sõlmitud tähtajaliste hoiuste lepingute maht on teises kvartalis tõusnud 70% käesoleva aasta esimese kvartaliga võrreldes,“ ütles Aljas.