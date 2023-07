Alkoholipoodide tublid tulemused: ettevõtted on kasumis ja tulevikuplaanid suured

Aldar Eesti OÜ asutati 2009. aasta suvel ning selle põhitegevusala on jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid ja tubakatooted. Ettevõttele kuuluvad sellised kaubamärgid nagu CityAlko, SuperAlko, Sadama Turg, Aldar Market ja Aldar Cash&Carry. Aldar Eesti OÜ-l on 11 toidukauplust ja 30 jookide ning tubaka müümisele spetsialiseerunud kauplust.