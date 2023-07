Sadade tuhandete autoomanike hirm. Automaks läheneb, kuid olematust sõidukist on võimatu vabaneda

Romusõidukite hind tõuseb. Juunis maksti Kuusakoskis romusõiduki tonni eest 240 eurot. Seda on 64% rohkem kui eelmisel aastal. Kuusakoski Eesti haru ostujuht Toomas Kollamaa ütleb, et viimastel kuudel ongi inimeste huvi autode äratoomise ja lammutamise vastu märgatavalt kasvanud. Buumi ei ole, aga automaksu kehtestamine tekitab inimestes palju segadust, räägib Kollamaa. Seetõttu uuritakse, kuidas saaks vana auto lammutusse tuua ja registrist kustutada.

Asi on üsna lihtne, kui auto omanikul on tegelikult ka lammutusse saata registris olev sõiduk. Sel juhul saab romu omanik Kuusakoskilt tõendi, et auto on nõuetekohaselt utiliseeritud, ja Kuusakoski kustutab selle põhjal ise ka sõiduki transpordiameti liiklusregistrist. Orienteeruvalt kaks nädalat ja endine omanik on sõiduki registreeringust vaba.