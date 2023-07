Tartu on endiselt lennuühenduseta. Linn on valmis ettevõtetele ka peale maksma

Tartu linnapea Urmas Klaas ütleb, et linn on konsulteerinud erinevate lennuettevõtjatega ja on selgunud, et n-ö turutingimustel ei ole ükski ettevõte valmis rahvusvahelisi lennuühendusi Tartust teenindama. „See tähendab, et Tartust lendamine saab lähitulevikus toimuda vaid linna toetuse abil,“ sõnab ta.