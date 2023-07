Läti notarid keelduvad sageli Vene kodanike kinnisvara müümast. Eesti notarite koda: absoluutset keeldu ei ole

Üha sagedamini seisavad Venemaa ja Valgevene kodanikud silmitsi olukorraga, et Läti notarid keelduvad kinnitamast kinnisvaratehinguid ning väljastamast vajalikke volikirju. Läti Delfi uuris lähemalt, miks.

Olukord on keeruline

„Absoluutselt igal inimesel, ka Venemaa ja Valgevene kodanikul, on õigus oma vara käsutada – anda see teistele kasutamiseks, müüa, kinkida, vahetada vms, välja arvatud juhul, kui omaniku suhtes kohaldatakse sanktsioone,“ kommenteerib Läti notar Dace Elksne. Ta rõhutab, et Läti notarid abistavad võimaluste piires kõiki kliente, kes nende poole pöörduvad. Kui teenust ei ole mingil põhjusel võimalik osutada, siis selgitatakse keeldumise põhjuseid.

Ta ei salga samas, et pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse tuleb „arvestada erinevate nüansside ja sanktsioonidega“. Piirangud võivad negatiivselt mõjutada Venemaa ja Valgevene kodanike omandiõiguste muutmist või dokumentide vormistamist.

Sanktsioonid takistavad

Olulisemad aspektid, millega arvestada, kui kinnisvaramüüja on Venemaa või Valgevene kodanik, on seotud rahaliste piirangutega. Nimelt on Euroopa Liit (EL) seadnud piirangud, mis näevad ette, et Venemaa ja Valgevene kodanikud ei tohi teha tehinguid, mille summa ületab 100 000 eurot.

On ka olukordi, kus kinnisvaraga tehingu tegemine on keerulisem, kuna inimesel puudub pangakonto väljaspool Venemaad või Valgevenemaad. „Praegu on kõige keerulisemas olukorras inimesed, kelle pangakontod on ainult Venemaal või Valgevenes,“ räägib Elksne. Sageli nad ei pääse sanktsioonide tõttu sellele rahale ligigi.

Notar võib, aga ei pruugi dokumenti väljastada

Samal ajal soovivad paljud kliendid korteri eest raha saada sularahas, et see siis üle piiri viia. Tasub aga meeles pidada, et sularaha üle piiri viimisele kehtivad samuti piirangud ja kui neid ei järgita, võib see viia kriminaalkaristuseni.