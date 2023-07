Viimase minuti otsus viis erilise töökoha ja cum laude'ni

Teadsin juba varakult, et tahan saada inseneriks – tänu suguvõsale on tehnikateadus ja inseneriamet saatnud mind kogu elu. Mind huvitasid mitmed valdkonnad, nii et konkreetse eriala valimine oli üsna keeruline. Mehhatroonika valisin tegelikult päris viimasel minutil.

Süsteemiinsenerina ei ole ükski päev samasugune. Ma ei oska ette kujutada ühtegi teist töökohta, kus samal päeval läheb tarvis nii programmeerimist kui ka mehaanikateadmisi. See valdkond võimaldab mul rakendada ülikoolis omandatud mehhatroonika-alaseid oskusi täiesti uuest, lausa unikaalsest aspektist.

Mis oli su õpingute juures eriti meeldejääv?

Kooliaja üks meeldejäävamaid tunde toimus virtuaalselt Tšehhis – võtsin programmi EuroTeQ kaudu Tšehhi Tehnikaülikoolis Prahas teraskonstruktsioonide aine. Ma olin ainuke välistudeng, kes liitus videosilla vahendusel, seetõttu eeldasin, et osaliselt jääb mul praktiline pool ilmselt tegemata. Aga ei jäänud! Pärast loengut ütles professor: „Don't worry! I will take you to the lab!“, tassis mind Teamsi vahendusel laborisse ja andis tõmbeteimi katsel esimese rea koha. Saingi ilma kodust lahkumata, aga siiski tuhande kilomeetri kaugusel, terase voolavuspiiri leida!

Minu kooliõpingute lahutamatu osa oli ka tudengiaktivism. TalTechis leidub pea igale üliõpilasele just talle sobiv klubi või organisatsioon. Minul kogunes neid õpingute käigus lausa neli. Kõige meeldejäävamaks osutusid Filmiklubi ja üliõpilasesindus, kus sain tegeleda nii fotograafia, projektijuhtimise kui ka filmimaagiaga.

Ilma tudengiaktivismita poleks ma näiteks kunagi saanud filmida Tanel Padarit allveelaevas, olla operaator öölaulupeol, mis jõudis ETV2 ekraanile, või pildistada üles rektori ametlik ossikükk.

Mida soovitad praegustele sisseastujatele?

Inseneeriat ei pea kartma – see on kõigile, kes on uudishimulikud ja töökad. Kõik ülejäänu tuleb aja ja kogemustega. Õnneks on ülikoolis selleks mitmeid võimalusi, näiteks üle-euroopaline programm EuroTeQ või projektiained instituudis. Mulle endale meeldis TalTechi juures just praktilisus ja uuenduslikkus. Peamiselt seetõttu minu ülikooli valik nii lihtne oligi.

Inseneeriat ei pea kartma – see on kõigile, kes on uudishimulikud ja töökad.

Kindlasti soovitan osa võtta ka eelnädalast ja käia erinevatel tutvumisõhtutel, mis toimuvad esimestel nädalatel ülikooli igas nurgas – see on ideaalne hüppelaud ülikooliellu. Minu tudengielu hakkas pihta juba enne esimest loengut ja praktiliselt eelnädala lõpuks olin leidnud endale sooja koha tudengimajas. Aktivism ja klubid on väga tugev osa meie ülikoolist – seda peegeldab ka meeletu hulk organisatsioone ning üritusi. Enne ülikooli ei osanud ma end ette kujutada üheski organisatsioonis tegutsemas, aga olen väga õnnelik selle üle, et eksisin.

Tööturg ootab teid!

Suurt vajadust elektrotehnika- ja mehhatroonikaspetsialistide järele Eestis on prognoosinud ning ka näidanud nii erinevate tööstussektorite, tööandjate kui ka kõrghariduse uuringud. Senisest enam on esile kerkinud vajadus parendada elektri- ja mehhatroonikainseneride väljaõpet, et toetada Eesti majanduses ja tööturul toimuvaid muutusi. Seetõttu on ka TalTech senist ingliskeelset mehhatroonika õppekava täiustanud ja muutnud – järgmisel õppeaastal, sügisest alustab Tallinna Tehnikaülikoolis uus, eestikeelne õppekava nimega „Elektrotehnika ja mehhatroonika“. Õppekava erialane spetsiifika pakub huvi Eestis, aga ka rahvusvahelisel turul tegutsevatele elektri- ja mehhatroonikaettevõtetele.

Mõtle suurelt ja anna kinnita oma õppima tulek positiivse vastuse korral süsteemis SAIS hiljemalt 13. juuli südaööl. Juhul kui Sul ei õnnestunud seekord tasemeõppes õpinguid alustada, siis ootame Sind avatud ülikooli – saad paindlikumas tempos ja mahus õppida üksikuid aineid ning koguda ainepunkte, mida hilisemates õpingutes kasutada. Lisainfot avatud ülikooli õpingute kohta leiad SIIT.