Esimesel poolaastal kasvas uute sõiduautode müük 9,5%

Juunis müüdi Eestis 2261 uut sõiduautot, mis ületas eelmise aasta juunikuu tulemuse 17,1%. Kokku on tänavu esimese poolaasta jooksul antud klientidele üle 12 131 uut sõiduautot, mida on 9,5% enam kui mullu samal perioodil.

Uusi elektriautosid müüdi juunis 138 ja nende osakaal oli 6,1% kõigist müüdud sõiduautodest. Kuue kuu jooksul on klientideni jõudnud 644 uut elektriautot, mis ületab möödunud aasta sama perioodi tulemuse 79%, ja elektriautode osakaal esimesel poolaastal oli 5,3%. Jätkuvalt on kasvamas ka hübriidautode osakaal, mis kuue kuu kokkuvõttes on 38,5%. Bensiini- ja diiselautode osakaal oli esimesel poolaastal vastavalt 43,3% ja 11,7%.

Meelis Telliskivi, AMTELi tegevjuht: „Hea meel on tõdeda, et uute sõiduautode registreerimine on kasvanud võrreldes eelmise aastaga. Turule on tulnud palju uusi mudeleid. Elektri- ja hübriidautode osakaalu tõus näitab tarbija huvi kasvu ökonoomsete ja keskkonnasõbralike mudelite vastu. Tehased on saavutamas uuesti oma tootmisvõimsusi, aga siiski tuleb arvestada, et kui auto läheb tehase tellimusse, võib tehingu vormistamise ja auto kättesaamise vahe olla mitmeid kuid.“