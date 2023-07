Modera näitas aasta esimeses pooles märkimisväärset kasvu

„2023. aasta esimesel poolaastal suutsime saavutada 63,2% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügikasv tuli eelkõige väljast poolt Baltikumi, mis näitab, et suudame kiiresti kasvada ka väljaspool oma koduturgusid. Esimese poolaasta tulemustesse panustas arvestavalt eelmisel aastal sõlmitud koostööleping autotehasega, mille projektitulud hakkasid realiseeruma. Sellega oleme viimased 2,5 aastat kasvanud läbi ajaperioodi rohkem kui 50% ning arvestada, et sellesse perioodi on jäänud nii COVID-pandeemia kui ka sõja algus oleme saavutanud märkimisväärsed tulemused,“ kommenteeris Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg.

Esimesse poolaastasse jääb ka koostöölepingu sõlmimine Keyloop Ltd’ga sisenemaks Soome turule, kus Keyloopi praeguste toodete turuosa on umbes 50%. Keyloopi omanikuks on Ameerika investeerimisfond FRANSISCO PARTNERS, kelle portfelli ettevõtete käive ületab 35 miljardi dollarit. Soome koostöölepingu esimesi rahalisi tulemusi näeme ilmselt 2024 aastal.

Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvara ettevõtetest kuna nad omavad Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 14 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arvuks on 40 ja see kasvab jooksvalt.