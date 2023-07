„Kõigil on näpud püsti, inimesed reisivad ja palkasid tõstetakse. Mis kriisist siin õigupoolest saab rääkida?“

„Meel ei ole väga rõõmus. Võtan jogurtitopsi, suurus on sama, aga vaatan, et topsi alla on tekkinud mingisugune mull või kuhi. Sama raha eest antakse mulle oluliselt vähem kui vanasti,“ nentis finantsekspert Peeter Koppel läinud nädalavahetusel Investeerimisfestivalil.