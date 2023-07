„Ka andmekaitse inspektsioon on saanud mitmeid kaebusi seoses Google Analyticsi kasutamisega, sh organisatsioonilt NOYB-lt (andmekaitseorganisatsiooni None of Your Business – toim) juba aastal 2020,“ kinnitab andmekaitse inspektsiooni avalike suhete nõunik Katrin Haug.