Investeerimismängu seniste parimate mängijate arvamus on lõhestunud, kas tehnoloogiaralli võiks jätkuda

Sarnaselt esikohal oleva mängijaga tõdes ka ta, et on tegelikult päris algaja. „Jõudsin aktsiatesse investeerimiseni umbes kuu enne Venemaa sissetungi Ukrainasse, seega üsna põneval hetkel ja olen võimsa sõidu saanud.“

Teisel kohal asetsev mängija lisas, et on skeptiline, kas Nvidia suudab järgmises kvartalis tippe veel palju kergitada. „Pigem usun järgmises kvartalis ahnete karistamist. AI (tehisintellekti - toim) panustajate raha liigub nüüd ehk rohkem laiali praktiliste rakendajate poole. Valikus on neist Microsoft.“

Ligi 900 eurose plussiga on teisel kohal mängija nimega Eedu Peedinõmm , kelle on kõrgele positsioonile lennutanud samuti Nvidia ning lisaks ka Tesla. Hetkel hõbedakoha omanik sõnas, et sellist raketilendu nagu on Nvidia seni pakkunud, ei osanud ta oodata.

Seni on Börsiennustuses 1067 eurose plussiga kindlalt esimesel kohal kasutajanime did_191236 taha peituv mängija, kes panustas nii esimeses kui teises kvartalis kiibitootja Nvidia tõusule. Liidripositsioonil olev anonüümseks jääda sooviv osaleja tõdes, et tegelikult pole ta investeerimisteemadega liialt sina peal.

Portfellist suurem osa on tal indeksifondides, kus mh on üritanud oma fondivalikuga vähendada suurte tehnoloogiaettevõtete ja Hiina osakaalu. „Sügis oli väga punane, aga närv pidas ja portfell on nüüd jälle kenasti rohelises.“

Võrreldes varasemaga on ta nüüd hakanud suurendama näiteks võlakirjade osakaalu, samal ajal hoiab ta end puhtspekulatiivsetest asjadest, nagu krüptovaluuta, kaugele.

Kolmas koht investeerib päris elus raha dividendiaktsiatesse

Kolmandal kohal olev arofru on võitnud samuti USA aktsiaturu heast käekäigust, kuid sedapuhku täpsemalt vaid Elon Muski Tesla tublist tõusust. Ta märkis, et panustas läinud kvartalis ainult Tesla aktsiale, sest uskus, et nende hinnapoliitika Hiinas, suurenevad nõudluse numbri, Euroopa Liidu elektriautosid soosiv hinnapoliitika ning USA föderaalreservi intressimäära otsused võiksid aktsia hinda positiivses suunas mõjutada. Tesla on olnud tema ainuvalik mõlemas kvartalis, mistõttu on ta mängus 874 euroga plussis.

„Ma ei karda ainult ühele aktsiale panustada. Lähtun Warren Buffetti välja öeldud põhimõttest, et kui tegemist on hea ja tugeva ettevõttega, millel tugev kliendibaas ja kvaliteetne toode, millele on tõenäoliselt nõudlus ka 50 aasta pärast, siis investeerimisportfelli hajutamine ei ole ilmtingimata vajalik.“

Ta ei ole veel otsustanud, kuidas ja kas järgmise kvartali panust muuta. „Usun, et tehnoloogiasektor alles võtab tuult tiibadesse, krüptorahadesse investeerimiseks on veel vara ja USA börsil kaubeldavate aktsiate seas on tõenäoliselt järgmise kvartali suurimad tõusjaid. Samas hoian silma peal madalamal tasemel kaubeldaval Pfizeri aktsial, kuna arvan, et ka sealt võib läbimurret oodata.“

Erinevalt eelmistest on ta aga üsnagi aktiivne investor. „Üldiselt püüan portfellis hoida 2/3 dividendiaktsiad, jagades nad toiduainetööstuse, kinnisvara ja energiasektori ettevõtete vahel. Koroonakriisile järgnenud languse alguses müüsin kõik maha ja edasi püüdsin ära arvata, millise ravimifirma vaktsiin võiks olla kõige edukam ja panustasin suurima haardega Pfizerile. Tagantjärele osutus küll Moderna kordades edukamaks, kuid ligi 35% kasum tasus investeeringu Pfizerisse kuhjaga ära,“ lausus ta.

Samas muutus ta Ukraina sõja alguses äärmiselt konservatiivseks, eelistades vara rahas hoidmist. „Täna sisaldab ka minu isiklik portfell valdavas enamuses elektriauto aktsiat, kuid erinevalt Ärilehe mängust olen panustanud autotootjale Nio. Usun, et nende hinnapoliitika, akude vahetusjaamade tehnoloogia, laienemisplaanid ja kasvavad müüginumbrid võiksid selle, veel suhteliselt madalal tasemel kaubeldava aktsia väärtuse tulevikus mitmekordistada. Päeval, mil intressimäärade tõstmine peatub, naasen tõenäoliselt dividendiaktsiate juurde ja investeerin vaid saadavaid dividende suurema riski ja ebakindlusega aktsiatesse.“