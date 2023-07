Riik hakkab planeerima Tallinna ringraudteed

„Tallinna ringraudtee projektist on räägitud aastaid ning oleme nüüd sammu lähemal, et parandada pealinna ümber olevaid ühis- ja kaubatranspordi võimalusi. Nii suure projekti puhul on vaja hinnata sellega kaasnevaid majanduslikke, kultuurilisi, sotsiaalseid ja keskkonnamõjusid,“ ütles regionaalminister Madis Kallas. „Tallinna ringraudtee projektiga aitame kaasa ka riigi kliimaeesmärkide saavutamisele, luues piirkonnas paremad võimalused autole alternatiivse transpordi kasutamiseks.“