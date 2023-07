Analüütik: hindade langus on vähemalt ajutiselt elamispindade turul lõppenud

Üürihindade kasvu juhib Tartu linn

Kuigi inflatsioon on üldiselt aeglustumas, on selle taustal siiski üha uued hinnatõusu kolded taaskordselt kerkimas ning ka elamispindade turg ei ole sealjuures ootuspäraselt erandiks. Nagu viimastel kuudel mainitud, on Eestis olnud 2023. aastal oodata juba ettevaatavalt üürihindade taaskordset tõusutsüklit ning eeskätt tänavu kevadest on ka nõnda läinud, kus hinnakasvu tempoga juhib Tartu linn. Tartus on üürihinnad võrreldes 2023. aasta algusega kasvanud tänavu juuli alguseks ligi 6,4% ja Tallinnas 5,9%, mille juures hinnatõusu on olnud sarnaselt täheldada ka väikelinnades. Kuna uute üüriinvesteeringute tegemine ei ole finantsmajanduslikult kuigi otstarbekas ka veel 2023. aasta II ja 2024. aasta I pooles, on tõenäoline, et üüriturul on pakkumismahu kasvuks varasemast mõõdukamal määral potentsiaali ning see on loonud aluse üürihindade pikemaajaliseks võimalikuks kasvuks. Üürihindade kasvusurve taga on täna investorite vaatest suuresti krediidikulude kasv, mida üritatakse üürnikele üle suunata ning pean tunnistama, et olen seda 2023. aastal ka isegi teinud. 2023. aasta suvisel perioodil üsna tõenäoliselt Eesti suuremates piirkondades üürihindade tõus püsib, mida hooajaliselt survestab Tallinnas ja Tartus peamiselt uue kooliaasta algus. Kuna üürihinnad tõusevad paljude jaoks majanduslikult keerukal perioodil, on selgelt kasvanud ka surve munitsipaal- ja sotsiaalkorterite hulga suurendamiseks ning seda mitte ainult Tallinnas või Tartus.