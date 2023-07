Hüpoteeklaen Pärnus – oma kodu ehitamiseks on alati õige aeg

Hüpoteeklaenu Pärnu kontorist

Hüpoteeklaenu kontor asub Pärnus Pikal tänaval. Kuigi viimasel ajal eelistab enamik kliente nõustamist telefoni või meili teel, siis tegelikult võib julgelt Hüpoteeklaenu kontorisse ka sisse astuda, et silmast silma kohtuda.

Kõige rohkem on meil kliente Pärnus ja Pärnu ümbruses. Lisaks teenindame ka Läänemaa, Saaremaa ja Hiiumaa inimesi, kelle seas on nii ettevõtjaid kui ka eraisikuid.

Hüpoteeklaenus on igal kliendil oma personaalne laenuhaldur. Kliendi jaoks on see mugav, sest ta saab alati suhelda ühe ja sama inimesega, kes on jooksvalt tema tegemiste ning plaanidega kursis.

Hea meel on ka selle üle, et aastatega on tekkinud mitmeid püsikliente, kes realiseerivad juba mitmendat projekti koos Hüpoteeklaenuga. Hüpoteeklaen aitab täita suuri unistusi ja ideid.

Mille jaoks inimesed kõige sagedamini laenu küsivad?

Põhjused, miks tullakse laenu küsima just Hüpoteeklaenust, on erinevad.

Eraisikud soovivad sageli oma varasemalt võetud laene refinantseerida, et vähendada igakuiseid kuumakseid ja kulutada vähem intressidele. Samuti pöörduvad inimesed meie poole tihti ka siis, kui nad töötavad välismaal ja soovivad osta uut kodu või muud kinnisvara.

Palju on neid, kes finantseerivad majaehitust hüpoteeklaenuga. Hoonestamata krundile on pangast raske laenu saada. Siis võetakse esmalt hüpoteeklaen ja hiljem, kui majakarp on valmis, taotletakse kodulaenu pangast ning makstakse esimene laen tagasi.

Populaarne on ka korterivahetus, mille jaoks on meil olemas eraldi koduvahetuslaen. Kodu vahetamise korral leitakse sageli uus kodu veel enne, kui vana korter on müüdud. Kui uue kinnisvara ostuga on kiire, pole tihti aega pangast laenu taotleda. Siin saabki appi tulla hüpoteeklaen. Koduvahetuslaenuga ostetakse uus kinnisvara ära ja hiljem, kui vana kodu on müüdud, saab laenu tagastada. Tavaliselt toimub see kõik 1-2 kuu sees ja sellisteks elumuutusteks on hüpoteeklaen väga sobiv.