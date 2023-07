„Jõle“. Elanikke ärritab terviserajale püsti pandud reklaam

„Nõmme spordikeskuse ümber olevad Eesti Terviserajad on mulle lühikese ajaga saanud armsaks kohaks. Võrdlemisi vaikne koht suurte puude, allikavee sulina ning paljude putukate ja lindudega on olnud mõnus pelgupaik linnakära ja muremõtete eest,“ kirjeldab Nõmme elanik sealset eluolu.

Kõige ilu kõrval teeb teda murelikuks aga hoopiski see, kui eile terviserajale astudes püüdis tema pilku hoopiski üks „suur punane lärakas“. Lähemalt uurides selgus, et tegu on Apotheka reklaamiga. Ja seda ei olnud mitte üks, vaid koguni iga mõnekümne meetri tagant. „Minus tekitab nördimust ja nõutust see, et selline reklaamireostus on minu meelest ära rikkunud niivõrd ilusa ja rahuliku paiga. Kas tõesti peab ka terviserajal inimesi reklaamiga pommitama ning niimoodi maastikukaitseala rüvetama,“ küsis ta kohalike sotsiaalmeedia grupis.