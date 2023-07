Kuidas väikeettevõtjana kasvulaenuga oma äri laiendada

Ettevõtte kasvatamine vajab tihtipeale rohkem raha, kui ettevõtjal pangakontol on. Kui oled alles alustav või juba tegutsev väikeettevõtja, kellel on kuni üheksa töötajat, ja sinu ettevõtte käive või bilansimaht on alla kahe miljoni euro, saad Hüpoteeklaenult taotleda soodustingimustel kasvulaenu, mis aitab kasvatada sinu äri, et sina saaksid kasvada ettevõtjana.