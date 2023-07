Eesti ettevõte aitab kosmoses katastroofi ära hoida

Satelliitide kokkupõrked võivad põhjustada ahelavarii ja muuta orbiidi kasutuskõlbmatuks. Kosmoses on ligikaudu 8000 aktiivset satelliiti, mis on paigutatud eri orbiitidele. Maa-lähedane orbiit ulatub kuni 2000 kilomeetri kõrgusele. Sellel kõrgusel liiguvad peamiselt kaugseire ja teadustööga seotud satelliidid, aga ka uuema aja kommunikatsioonisatelliidid, näiteks Elon Muski loodud SpaceX Starlink. Lisaks on kosmoses suur hulk prügi: lähetusraketid, surnud satelliidid, kokkupõrgetest eraldunud osad jpm. Guardtime’i kosmoseprogrammi juht Kaarel Hanson ütleb, et arvatavasti on Maa ümber üle miljoni objekti. Praeguse tehnoloogiaga saab neist jälgida ainult suuremaid, üle sentimeetrise läbimõõduga objekte. Neidki on 40 000.